Спокойствие на валутния фронт. еврото остава стабилно

Курсът на еврото остава без изменение спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. Единната европейска валута се задържа на ниво от 1,1688 долара за едно евро. Пазарите остават спокойни, като инвеститорите изчакват нови икономически сигнали от еврозоната и САЩ. Засега не се наблюдават резки движения, въпреки глобалната несигурност.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,170 долара за евро, което също показва стабилизиране около текущите нива. Спрямо британската лира еврото леко отстъпва с 0,01 процента до 0,8638 евро за лира, докато спрямо швейцарския франк отчита минимално поскъпване до 0,9165.

Анализатори посочват, че стабилността на еврото се дължи на баланса между очакванията за икономическо възстановяване в еврозоната и предпазливата политика на централните банки. Инвеститорите внимателно следят сигналите от ЕЦБ за бъдещи лихвени решения, които могат да окажат влияние върху курса. В същото време силният долар продължава да ограничава по-сериозно поскъпване на европейската валута. Пазарните участници остават в режим на изчакване, като всяка нова макроикономическа информация може да доведе до по-рязка реакция.

