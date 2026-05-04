Апокалипсис! До месеци инфлационната лавина ще ни помете

Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев публикува остро предупреждение относно икономическото бъдеще на страната. В своя позиция той алармира, че България вече е държавата с най-висока инфлация в еврозоната за изминалия месец и дефицитът е надвишил разрешените 3%.

Петте „гряха“ на икономическата политика

Според Домусчиев страната се намира в опасна „дългова и инфлационна спирала“ поради няколко ключови фактора. Ръстът на доходите в публичния сектор според него вече надвишава този в частния с двуцифрен процент. Стимулирането на потреблението чрез заеми в малка и отворена икономика подхранва инфлацията, а капиталът изтича в чужбина, алармира Домусчиев. Публичният сектор обхваща 660 000 служители на фона на демографска криза и технологична революция, а бизнесът страда от бюрокрация и остаряло трудово законодателство, датиращо от миналия век, казва още председателят на КРИБ.

Сравнение с Румъния

Бизнесменът посочва, че България увеличава паричната маса с около 19% при спад в производството от 9%. За сравнение, в Румъния ръстът на парите е 7.5% при значително по-малък спад в производството.

Прогноза за бъдещето

Домусчиев е категоричен, че ако следващият кабинет продължи сегашните популистки политики, „инфлационната лавина ще помете страната за броени месеци“. Той призова за пълно замразяване на заплатите и назначенията в държавната администрация до постигане на устойчив растеж.

