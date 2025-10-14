Икономист каза истината! Държавата помпа инфлацията

Държавата през своята политика на постоянно повишаване на заплатите в публичния сектор отблъсква доста инвеститори в частния. А като следствие помпа инфлацията. Това заяви икономистът Никола Филипов пред Нова нюз.

Той каза, че по последни данни от месец юли, брутната заплата в публичния сектор е 200 лева по-висока от тази в частния. Това означава, че държавата задминава частния сектор като работодател с бясна сила.

В тази ситуация частният бизнес, ако иска да запази своите служители, трябва да повиши цената на труда, което той не винаги може да направи, обясни Филипов.

В такава ситуация работодателите са принудени да повишат крайната цена, за да имат повече пари за заплати. Това повишение винаги води до инфлация, добави той.

Ако искаме да вкараме някакъв ред в публичните финанси, трябва да говорим за замразяване както на минималната работна заплата, така и на максималния осигурителен доход, които постоянно се повишават, защото нямаме друг избор, каза Филипов.

Бюджетите от последните 5 години всяка година са по-инфлационни и в крайна сметка, ако имаме такъв сериозен риск на инфлацията, това не е вследствие на въвеждането на еврото, а от фискалната политика, която води държавата в последните години, подчерта той.

