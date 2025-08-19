Клиентите под напрежение! Иде ли край на промоциите в магазините

Заради промени в законодателството на т.нар. "хранителна верига" може да отпаднат предлаганите от големите магазини промоции на стоки.

Министерството на земеделието смята, че със Закона за хранителната верига ще се подобри ситуацията и с цените, и с производителите, които пък се оплакват, че продукцията им се изкупува на ниски цени, а след това се реализират големи печалби в търговските вериги.

„Винаги при ритейлъра са най-ниските печалби. Това е така в цял свят и България не прави изключение”, заяви пред Нова телевизия Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, в което членуват най-големите вериги магазини у нас.

„В търговията на дребно печалбите са между 2% и 5% максимум,

в преработката са 6-10%, а в селското стопанство – 25-30%”, посочи Вълканов.

„Законопроектът цели да донесе още по-големи печалби на първичните производители на земеделска продукция. Ако нормативно ви определят печалба или разходи, няма как да е добре за никого. Земеделският производител ще стане още по-неконкурентно способен. А в момента голяма част от българските производители, за съжаление, не са много конкурентоспособни. Причините за това са много - производителност, инвестиции и много неща, трупани през годините. Ако съпоставите брутната добавена стойност на единица площ в България, на която се произвежда, ще видите, че спрямо други европейски държави, с които се конкурираме, тук е най-ниска”, каза Вълканов.

Според него

при плодове и зеленчуци маржът може да стига и 0, тоест да продават на загуба.

„В една продуктова група, дори надценката да стига до 80%, каквито твърдения се хвърлят, това означава, че такива са разходите по реализацията на съответната стока – това зависи от стокооборота, транспортните разходи, необходимостта или не от хладилно съхранение. Безкрайно много фактори са”, каза Вълканов.

„Конкуренцията е доста голяма в търговията на дребно.

Не говорим само за големите търговски вериги, които имат пазарен дял не повече от 50%. Дори да искате да продадете нещо скъпо, пазарът ви натиска надолу”, каза Вълканов.

