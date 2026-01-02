Петролът тръгна нагоре след най-тежката си година от 2020 насам

Цените на петрола отбелязаха леко повишение в първия търговски ден на 2026 г., след като през изминалата година преживяха най-големия си годишен спад от 2020 г. насам, предаде Ройтерс. Пазарът реагира на съвкупност от геополитически рискове, санкционен натиск и очаквания за решенията на страните производителки.

Лек ръст при Брент и американския петрол

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 42 цента до 61,27 долара за барел в азиатската търговия. Американският лек суров петрол WTI също се повиши с 42 цента до 57,84 долара за барел. Въпреки умерения ръст, това е първият по-осезаем сигнал за стабилизиране след продължителния натиск през 2025 г.

Удари, санкции и ново напрежение

Повишението идва на фона на удари с украински дронове по руска енергийна инфраструктура, както и засилен натиск от страна на САЩ върху износа на петрол от Венецуела. Вашингтон наложи санкции на четири компании и свързани с тях петролни танкери, които по данни на американската администрация оперират във венецуелския петролен сектор. Паралелно с това напрежението в Близкия изток се засилва заради кризата между ключови държави от ОПЕК - Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства - по темата Йемен, след като полетите от летището в Аден бяха спрени.

Очакванията към ОПЕК+ и ролята на Китай

Ситуацията се развива в навечерието на виртуалната среща на ОПЕК+ на 4 януари. Пазарните участници очакват алиансът да запази паузата в увеличаването на добива през първото тримесечие. Анализатори посочват, че през първата половина на годината Китай вероятно ще продължи да трупа стратегически петролни запаси, което може да ограничи нови резки спадове в цените.

Тежка 2025 г. и рекорден добив в САЩ

През 2025 г. Брент и американският лек суров петрол отчетоха годишен спад от близо 20% - най-рязък от 2020 г. насам - на фона на опасения за свръхпредлагане и ефекта от търговските мита. За Брент това е трета поредна година на понижение, най-дългата подобна серия в историята на сорта. В същото време добивът в САЩ достигна рекордно равнище от 13,87 млн. барела дневно през октомври, сочат данни на Управление за енергийна информация на САЩ. Запасите от суров петрол са намалели, докато тези на бензин и дестилати са се увеличили на фона на силна рафинираща активност.

