Цените на петрола нагоре, инвеститорите гледат към Оман

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, но са на път да отчетат първия си седмичен спад от седем седмици насам, след като опасенията за доставките отслабнаха, а вниманието на инвеститорите се насочи към преговорите между САЩ и Иран по ядрената програма, които ще се проведат по-късно днес в Оман, предаде Ройтерс.

Ръст в азиатската търговия

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поскъпнаха с 80 цента, или 1,18 на сто, до 68,35 долара за барел към 08:45 часа българско време. Американският лек суров петрол също отчете ръст от 80 цента, или 1,30 на сто, до 64,11 долара за барел, показват пазарните данни.

Отстъпление от върховете

Въпреки днешното поскъпване, референтните цени остават с над 3 на сто под близо шестмесечните върхове, достигнати в края на януари. Тогава напрежението на пазарите беше подхранено от заплахите на президента Доналд Тръмп за възможни удари срещу Иран. Към момента обаче Техеран и Вашингтон все още не са се договорили за дневния ред на срещата в Оман.

Различни позиции в преговорите

Иран настоява разговорите да бъдат ограничени единствено до ядрената програма, докато САЩ искат да включат и въпроси, свързани с балистичните ракети, подкрепата за въоръжени групи в региона и теми, засягащи американски граждани. Според анализатори това разминаване поддържа високо нивото на несигурност на пазарите.

Ормузкият проток като ключов риск

Всяка ескалация на напрежението между САЩ и Иран може да наруши доставките на петрол, тъй като около една пета от световното потребление преминава през Ормузкия проток между Оман и Иран. През пролива се изнася по-голямата част от суровия петрол на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Кувейт и Ирак, както и на самия Иран, който е член на ОПЕК.

Натиск от фундаменталните фактори

Според анализатори, ако преговорите доведат до намаляване на риска от конфликт в региона, цените на петрола може да се понижат допълнително. От Capital Economics посочват, че геополитическите опасения постепенно ще отстъпят място на по-слабите фундаментални фактори, като отбелязват и възстановяването на добива в Казахстан. По тяхна оценка това може да окаже допълнителен натиск и да доведе до спад на цените до около 50 долара за барел към края на 2026 година.

