Петролът пое надолу след скока към върхове

Цените на петрола се понижиха с над 1 на сто, отстъпвайки от многомесечни върхове, макар че остават напът да отчетат най-значителните си месечни ръстове от години насам. Спадът идва след рязко поскъпване, породено от нарасналата рискова премия заради опасения от евентуална атака на САЩ срещу Иран, която би могла сериозно да наруши глобалните доставки.

Брент под 70 долара

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,09 долара или 1,54 на сто до 69,62 долара за барел към 9:20 българско време, след като ден по-рано поскъпнаха с 3,4 на сто, преминаха прага от 70 долара и затвориха на най-високото си равнище от 31 юли. Контрактът с доставка през март изтича по-късно днес, докато по-активният априлски контракт се понижи с 1,87 на сто до 68,29 долара за барел.

Натиск и върху американския петрол

Котировките на американския лек суров петрол също се понижиха - с 1,26 долара или 1,26 на сто до 64,16 долара за барел. В предходната сесия сортът беше поскъпнал с 3,4 на сто и достигна най-високото си ниво от 26 септември.

Геополитиката остава ключът

Цените слизат след вчерашното рали, тъй като очакванията за непосредствена атака срещу Иран и евентуално блокиране на Ормузкия проток засега не са се реализирали, коментира старшият анализатор на LSEG Ан Фам. Напрежението в Близкия изток обаче остава високо на фона на струпването на американски военни сили в региона.

В сряда Доналд Тръмп призова Иран да постигне споразумение по ядрената си програма или да се изправи пред атака, на което Техеран отговори с предупреждение за силен ответен удар.

Доларът и политиката във Вашингтон

Междувременно доларът поскъпна в петък, което допълнително натисна цените на суровините. Валутата получи подкрепа след изявление на Тръмп, че скоро ще обяви кандидатурата си за председател на Федералния резерв, както и на фона на оптимизма, че Конгресът ще избегне спиране на работата на федералното правителство.

Рекорден месец въпреки спада

Въпреки днешната корекция и двата основни петролни бенчмарка са напът да отчетат първите си месечни повишения от шест месеца насам. Цената на Брент е нараснала с 14,7 на сто през януари - най-големият месечен ръст от януари 2022 г., докато американският лек суров петрол е напът да поскъпне с около 12 на сто, което е най-силното му месечно увеличение от юли 2023 г.

