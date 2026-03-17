Гюров обясни как ще помага срещу скъпотията с по 20 евро (ВИДЕО)

Служебният премиер Андрей Гюров влезе в ролята на преподавател и обясни с рисунка на бяла дъска защо държавната помощ за гориво е точно 20 евро - ход, който предизвика реакции и въпроси дали сумата е достатъчна на фона на растящите цени. Видеоклипът, публикуван в социалните мрежи, показва как премиерът разяснява мярката „на разбираем език“, но същевременно поставя на дневен ред по-големия проблем - колко реално струва кризата на домакинствата.

„Както в моята професия се опитвам да обяснявам на студентите сложни икономически теории на прост език, искам да покажа и на вас какво правим по отношение на увеличението на цените на горивата“, заяви Гюров във видеото.

Той буквално начерта сметката - при месечен разход от около 100 евро за гориво и поскъпване от 20%, сумата нараства до 120 евро. Според него компенсацията от 20 евро връща разхода обратно до изходното ниво.

Помощта беше обявена в неделя и ще бъде насочена към физически лица с доход до два пъти линията на бедност - под 781 евро.

Средствата ще се превеждат директно по банковите сметки, без нужда от заявления или ваучери - подход, който цели бързина и по-малко администрация.

По думите на премиера сумата е внимателно изчислена. „Тези 20 евро нито са много, нито са малко. Те са точно компенсацията, която ще подпомогне хората, без да ги удари по джоба“, обясни Гюров.

Въпреки това остава въпросът дали една фиксирана сума може да отрази реалните разходи на различните домакинства, особено при по-високо потребление или ново поскъпване.

Макар представената формула да изглежда проста, икономическата ситуация остава динамична - цените на горивата продължават да се влияят от международните пазари и геополитическите рискове.

Това означава, че дори и „точната“ компенсация днес може бързо да се окаже недостатъчна утре, ако поскъпването продължи - нещо, което вече тревожи част от обществото и експертите.

