Ключова държава производител на петрол напуска ОПЕК

Обединените арабски емирства (ОЕА) обяви, че напуска Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и по-широкия алианс ОПЕК+, нанасяйки тежък удар върху координацията между водещите производители в момент на глобална енергийна нестабилност. Решението идва на фона на напрежението в Близкия изток и поставя под въпрос способността на картела да влияе върху цените.

Новината беше потвърдена от международни агенции и предизвика незабавна реакция на пазарите. Става дума за един от най-сериозните разриви в организацията през последните години.

Разрив в най-напрегнатия момент

Решението на ОАЕ идва в разгара на задълбочаваща се енергийна криза, предизвикана от конфликта в Иран и напрежението около Ормузкия проток - ключов маршрут, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Несигурността около този стратегически коридор допълнително засилва ефекта от излизането на страната от ОПЕК.

Министърът на енергетиката на ОАЕ Сухайл Мохамед ал-Мазруей заяви, че решението е резултат от внимателен анализ на политиките, свързани с производството. По думите му не са водени консултации с други държави, включително със Саудитска Арабия, което подчертава самостоятелния характер на решението.

Натрупано напрежение в картела

ОАЕ бяха сред водещите производители в рамките на организацията и заема трето място по добив след Саудитска Арабия и Ирак. Излизането им подчертава натрупаните противоречия, особено по отношение на производствените квоти, които според Абу Даби ограничават възможностите за разширяване на добива.

Решението се вписва и в по-широк геополитически контекст. Президентът на САЩ Доналд Тръмп нееднократно критикува ОПЕК за поддържането на високи цени на петрола, като свързва американската подкрепа за държавите от Персийския залив с техните политики в сектора.

Допълнително напрежение идва от затрудненията при корабоплаването през Ормузкия проток, където има заплахи и атаки срещу търговски съдове. Дипломатическият съветник на президента на ОАЕ Анвар Гаргаш дори определи реакцията на страните от региона като „най-слабата в историята“.

Пазарите реагират, но рискът остава

Новината предизвика първоначални колебания на пазарите. Цената на петрола сорт Брент временно се понижи, след което се възстанови до около 111 долара за барел, отчитайки дневен ръст от 2,65%.

Анализатори предупреждават, че излизането на ОАЕ може да отслаби структурно ролята на ОПЕК и да остави Саудитска Арабия като основен играч със значителен резервен капацитет. Това увеличава риска от по-голяма волатилност на цените, особено при нарастващо производство извън картела, включително в САЩ.

Хорхе Леон от Rystad Energy посочва пред „Файненшъл Таймс“, че организацията ще бъде „структурно по-слаба“ без участието на ОАЕ.

Какво означава това за бъдещето

След напускането на ОАЕ в ОПЕК остават единадесет държави, включително Ирак, Иран, Кувейт, Либия, Нигерия и Саудитска Арабия. В последните години редица страни също напуснаха организацията, което допълнително подкопава единството ѝ.

Въпреки това разширеният алианс ОПЕК+ продължава да формира около 40% от световното производство на петрол. Решението на ОАЕ обаче ясно показва стремежа на страната към по-независима политика и разширяване на собствения ѝ производствен капацитет чрез нови инвестиции.

