Петролът тръгна надолу заради надежди за сделка между САЩ и Иран

Цените на петрола се понижиха с повече от 1% в азиатската търговия и вървят към най-големия си седмичен спад от началото на април, предаде Ройтерс. Причината са информации, че САЩ и Иран са постигнали договореност за удължаване на примирието, макар споразумението все още да не е окончателно.

Пазарите реагираха и на сигналите за възможно премахване на ограниченията за корабоплаването през Ормузкия проток. Американският президент Доналд Тръмп обаче все още не е одобрил договорената рамка, а иранските държавни медии подчертават, че тя не е финализирана.

Рязък спад при двата основни сорта

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 1,1%, или 1,04 долара, до 92,67 долара за барел. Котировките на американския лек суров петрол спаднаха с 1,26 долара, или 1,4%, до 87,64 долара за барел.

От началото на седмицата Брентът е загубил 10,5% от стойността си. Това е най-рязкото му седмично понижение от седмицата, приключила на 6 април. Американският сорт отчита спад от 9,2% - най-големият от седмицата, приключила на 13 април.

Пазарът залага на край на напрежението

Източници на Ройтерс са заявили, че САЩ и Иран са постигнали договореност за удължаване на примирието и за премахване на ограниченията за движение през Ормузкия проток. Именно тази перспектива охлади страховете от нов скок на цените, след като през последните седмици конфликтът в района държеше петролните пазари в постоянна тревога.

„Преобладава мнението, че конфликтът е приключил и предстои сделка. Докато този сценарий остава водещ, суровият петрол има пространство за допълнителен спад към нивата от малко над 80 долара“, заяви анализаторът Тони Сикамор от Ай Джи.

Ормуз остава големият залог

През последните сесии цените останаха силно волатилни. И двата основни сорта се движеха в широк диапазон до 6 долара заради противоречивите сигнали около евентуален край на тримесечната война между САЩ и Израел срещу Иран и възможното възобновяване на трафика през Ормузкия проток.

Протокът е един от най-важните маршрути за световната енергетика. През него преминава приблизително една пета от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ. Затова всяка новина за напрежение или облекчение в района веднага се отразява върху цените.

Предпазливост въпреки облекчението

Анализатори от Ай Ен Джи посочват, че възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток би донесло незабавно облекчение за петролния пазар. Те обаче предупреждават, че пълното възстановяване остава несигурно, защото последиците от конфликта няма да бъдат преодолени веднага.

„Добивът на суров петрол значително намаля след началото на войната, тъй като производителите ограничиха производството заради затруднения със складирането“, се казва в анализа на Ай Ен Джи. Според банката връщането към предишните нива ще бъде постепенно, а не внезапно.

Инфраструктурата ще забави възстановяването

Ай Ен Джи отбелязва още, че рафинериите в региона трябва да увеличат производството си, но това ще изисква време. Част от инфраструктурата е била засегната при атаки по време на конфликта, което означава, че дори при политическо споразумение пазарът няма веднага да се върне към нормален ритъм.

Така петролът остава под натиск от очакванията за деескалация, но и под заплаха от нови колебания. Докато договореността между Вашингтон и Техеран не получи окончателно политическо одобрение, пазарът ще продължи да реагира остро на всеки сигнал за Ормуз, Иран и възстановяването на регионалните доставки.

