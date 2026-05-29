Европейска страна обяви война на колите с ДВГ

Нидерландия прие нов закон, който предизвика доста смесени реакции в страната. Официалната цел на властите е да принудят компаниите да заменят целия си автопарк от лизингови автомобили с двигатели с вътрешно горене с електрически модели.

От 1 януари 2027 г. всяка компания, която сключи лизингов договор за чисто бензинова, дизелова или хибридна кола, ще трябва да плаща месечна глоба в размер на 1% от стойността на автомобила. Например, ако лизингът е за кола на стойност 30 000 евро, фирмата ще трябва да брои по 300 евро. Правителството нарича това "такса гориво". Работодателят е длъжен сам да покрива сумата и му се забранява да я прехвърля под каквато и да е форма върху служителите.

Ренате Хемерик, председател на Нидерландската асоциация на лизинговите компании, изрази сериозно безпокойство от новата мярка. Пред местната телевизия NOS тя заяви, че "тази такса може да преобърне фирмената мобилност и да доведе до огромни допълнителни разходи за бизнеса". Освен това тя подчерта, че компаниите срещат сериозни трудности при преминаването към електрически автомобили. Основните проблеми са претоварената зарядна мрежа в определени райони и трудностите при осигуряването на трифазен ток с голяма мощност в самите фирмени бази.

Нидерландското правителство смята, че тази мярка е финалният тласък, от който бизнесът се нуждае, за да премине изцяло на ток. Всъщност много компании в страната вече направиха тази крачка. Над половината от фирмите с автопарк до 10 автомобила поръчват предимно електромобили. Същото важи за 60% от компаниите с между 10 и 200 коли, а при големите корпорации с още по-големи автопаркове този дял достига цели 90%. Дори само първоначалното обявяване на законопроекта вече вдигна тези показатели – от 41% на 51% при малкия бизнес и от 83% на 90% при големите играчи.

За компаниите, които се надяват да надхитрят системата и бързо да поръчат коли с ДВГ с 5-годишни лизингови договори, вече е твърде късно. Правителството обяви, че от 1 януари 2030 г. законът ще обхване абсолютно всички лизинги, независимо кога са подписани. Така таксата ще застигне и конвенционалните автомобили, чиито договори са започнали преди 1 януари 2027 г.

Все пак тази уловка ще засегне сравнително малко превозни средства, тъй като 5-годишният служебен лизинг не е масова практика. Нидерландия е и сред страните в Европа с най-скъпи горива, така че бизнесът и без това вече беше започнал прехода към ток още преди тази реформа. Този път обаче настъпва истинският край за фирмите, които остават заклети фенове на бензина, пише "Аутомедия".

