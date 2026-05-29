Ето ги най-добрите и най-лоши кросоувъри

Немското издание Auto Bild и експерти от DEKRA определиха най-надеждните кросоувъри и най-ненадеждните модели за всякакъв терен. Те провеждат подобни тестове от 2014 г.

Автомобилите се тестват чрез дълги тестови шофирания – те са изминавали до 100 000 км. По време на теста се записват всички проблеми и неизправности, след което автомобилите се разглобяват и проверяват в сервиз. Най-надеждните кросоувъри при изпитанията са SEAT Ateca 1.4 TSI и Volkswagen T-Cross 1.0 TSI. Те са преминали теста без никакви повреди и са получили само незначителни оплаквания, като например неудобна позиция на седене.

Третото място отива при кросоувъра Mazda CX-5 от второ поколение, оборудван с 2,2-литров дизелов двигател. Той показа само незначителни признаци на корозия.

Добре са се представили и CUPRA Formentor VZ с компресор и 333 конски сили, дизеловото Audi Q5 Sportback, Kia Sportage и Volvo XC60.

Кросоувърът Subaru XV/Crosstrek от първо поколение с дизелов двигател се оказал най-зле представилият се. По време на теста буталата му са се стопили, съединителят отказал и се развила значителна корозия, пише "Блиц".

Дизеловото Audi Q3 също получава ниска оценка, тъй като се повредили кислородният му сензор, трансмисията и охладителят за рециркулация на отработените газове.

