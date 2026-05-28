Ето ги най-икономичните коли в ЕС

Анализ на данни от десетки хиляди автомобили, регистрирани в ЕС от 2021 насам, показва, че японските хибридни автомобили са далеч пред европейските конкуренти по отношение на ниския разход на гориво. Колкото и изненадващо за звучи, в Топ 10 по този показател няма представители на местната автомобилна индустрия.

От 2021 автомобилните производители трябва да докладват реалния си разход на гориво на Европейската комисия. Данните се използват за мониторинг на емисиите на CO2 от нови автомобили и са основание за ЕС да наложи възможни глоби за тяхното превишаване. Кои модели автомобили по европейските пътища в момента консумират най-малко гориво?

Интересно сравнение на реалния разход на гориво при пътни условия току-що беше представено от шведското автомобилно списание ViBilagare. То е най-голямото автомобилно списание в Швеция и едно от най-старите издания от този тип в Европа, с корени, датиращи от 1930.

Резултатите са след проверка на 65 000 автомобила

Статистиките, предоставени на органите на ЕС, са напълно анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретен инструмент. Въпреки това, това не променя факта, че те се прилагат за почти всеки лек автомобил, регистриран в ЕС като нов, започвайки от 2021. Като се има предвид, че средно около 10 милиона автомобила се регистрират годишно в ЕС, данните са огромни.

Разработването на такова количество информация е отвъд възможностите на обикновените електронни таблици, така че не е изненадващо, че шведите се фокусират върху извадка от около 65 000 популярни автомобила за периода 2021-2023. В своето изследване те взеха предвид всички задвижващи системи с вътрешно горене, с изключение на plug-in хибридите.

Тези коли консумират най-малко гориво

Данните от европейските пътища не оставят съмнение. Между 2021 и 2023 най-икономичните автомобили бяха тези с хибридни задвижвания, а в този сегмент на пазара има един крал. Сред десетте най-икономични автомобили по пътищата на Стария континент могат да се намерят до пет модела Toyota. Към това трябва да се добави и победителя в списъка - Mazda 2, която все пак е близнак на Toyota Yaris.

Данните, събрани от шведите, са горчива хапка за такива хегемони на европейския пазар като Volkswagen или Stellantis. Не може да се отрече, че сред десетте най-икономични автомобили в Европа няма нито един представител на местната автомобилна индустрия. Списъкът включва до 8 модела от японски производители и два модела от корейски, отбелязва "Аутомедия".

10-те най-икономични автомобила в Европа според Европейската комисия:

1. Mazda 2 хибрид - среден реален разход на гориво 4.4 л/100 км,

2. Toyota Yaris - среден реален разход на гориво 4.6 л/100 км,

3. Toyota Yaris Cross - среден реален разход на гориво 4.6 л/100 км,

4. Honda Jazz - среден реален разход на гориво 4.9 л/100 км,

5. Kia Niro - среден реален разход на гориво 5.1 л/100 км,

6. Toyota Corolla - среден реален разход на гориво 5.2 л/100 км,

7. Toyota C-HR - среден реален разход на гориво 5.4 л/100 км,

8. Honda HR-V - среден реален разход на гориво 5.4 л/100 км,

9. Toyota Camry - среден реален разход на гориво 5.6 л/100 км,

10. Kia Picanto - среден реален разход на гориво 5.7 л/100 км

Достатъчно е да се каже, че най-високо класираният автомобил на европейския производител е Opel Corsa с резултат от 5.8 л/100 км, а най-високо класираният автомобил на Volkswagen Group е Skoda Fabia, който консумира средно 6.0 л/100 км. И двата модела от B-сегмент консумират повече гориво в реалния живот от Toyota Camry от D-сегмент.

