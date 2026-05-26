Настъпва обрат на автомобилния пазар

Не е тайна, че седаните са изчезваща порода през последните повече от две десетилетия. Автомобилните производители ги заличиха един по един, заменяйки ниските четириврати автомобили с безкрайна поредица от кросоувъри, SUV-ове и пикапи. Потребителите последваха примера им, или може би е обратното, но в крайна сметка днес покупката на седан изглежда като крайно старомодно решение.

Сега обаче анализатори в индустрията смятат, че махалото може би най-накрая започва обратния си ход, предава carmarket.bg. Според анализатори и ръководни кадри в бизнеса, говорещи пред Detroit Free Press, купувачите все по-често показват признаци на това, което може да се опише само като умора от SUV-овете. И макар да става въпрос за САЩ, тази тенденция може да очакваме и в Европа. Най-малкото защото младите не искат да приличат на своите родители, затова е трудно да повярваме, че те също ще се качат на SUV. А зад подобно мнение стоят не само субективни, а и доста обективни фактори.

Компактните автомобили подбиват SUV-овете с хиляди долари. Данните на Cox Automotive показват, че компактните автомобили струват средно около $27 590, докато компактните SUV-ове са на цена от $37 514. Ако се премине към средноразмерните автомобили, разликата става още по-голяма, като средноразмерните седани струват средно $34 069, в сравнение с над $50 000 за средноразмерните SUV-ове.

Данните на Edmunds от първото тримесечие също показват, че компактните и средноразмерните седани представляват 14% от покупките на масови автомобили, или приблизително едно на всеки седем продадени превозни средства. Не е изненадващо, че предвид войната в Иран, разходът на гориво също става фактор. Седаните обикновено имат аеродинамични предимства и по-ниски ограничения за теглото от по-големите автомобили.

Неотдавнашно проучване Escalent EVForward 2025 Teenagers DeepDive, публикувано през февруари 2026 г., е анкетирало над 1000 тийнейджъри на възраст между 14 и 19 години. Резултатите показват, че 51% си представят, че ще шофират седани в бъдеще, като 31% избират SUV-ове, а 14% - пикапи.

Наситеният със SUV-ове пейзаж днес сам по себе си беше отхвърляне на седаните и минивановете, с които поколение X е израснало. Всяко поколение е склонно да иска обратното на това, което е изпълвало семейната алея, а за тийнейджърите, израснали с кросоувъри, SUV-ът сега започва да изглежда като автомобилния еквивалент на наследения вкус на родителите им.

Карл Брауер от iSeeCars описа потребителите и дизайнерите като изпитващи „умора от SUV-овете“, докато шефът на дизайна на Stellantis за Щатите Ралф Жил призна по-рано тази година, че дори той се е уморил от SUV-овете.

Автомобилните производители сякаш се вслушват. Джим Фарли многократно загатна за възможността за бъдещи седани на Ford. Докладите сочат, че GM може да обмисля друг седан с марка Buick. Honda наскоро показа прототип на хибриден седан. Дори Mitsubishi съобщи, че е предприела стратегическо преосмисляне. Infiniti също се подготвя за завръщане в сегмента с нов спортен седан Q50S, очакван следващата година.

„В момента толкова много автомобилни производители са напуснали сегмента на седаните, че той почти може да се счита за категория „бяло пространство“ – такава, към която нови или завръщащи се играчи могат да се присъединят и да направят голям фурор“, казва пред Detroit Freep Аарън Брагман, ръководител на бюрото в Детройт на Cars.com.

„Възможните лидери все още са там, като Toyota, Honda, Hyundai и Kia, но други като Mazda, Nissan, Ford, Chevrolet, Chrysler, всички биха се превърнали в новина със завръщането си в сегмента.“

Седаните не само струват по-малко и изразходват по-малко гориво. Те също така са склонни да се шофират по-добре. По-ниските центрове на тежестта, по-малкото накланяне на каросерията и по-директните реакции могат да ги накарат да се чувстват по-свързани с пътя, отколкото по-високите кросоувъри и пикапи. Това не са само приказки на ентусиасти. Колкото по-ангажирани са шофьорите с шофирането, толкова по-малка е вероятността пилотирането на двутонна машина да се превърне във фонова дейност.

Към момента в Европа не се забелязва подобна тенденция, но тя не е изключена, дори напротив. По-скоро тук е възможно да се отиде в друг сегмент, този на малките коли, които също почти изчезнаха, но новото законодателство, въвеждащо категорията E-cars може да наклони везните в тази посока.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com