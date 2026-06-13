Настъпва обрат на автомобилния пазар
Голяма промяна в САЩ, но тенденцията може да очакваме и в Европа
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Голяма промяна в САЩ, но тенденцията може да очакваме и в Европа
В челната шестица попадат и американските пикапи Ford F-Series
Това са отлични модели, които могат да бъдат закупени на изгодна цена
Те могат да опустошат портфейла ви и да ви подлудят