Кои са най-продаваните коли

Данните за най-продаваните автомобили в глобален мащаб през 2025 г. затвърждават доминацията на SUV моделите и кросоувърите.
Първото място в класацията се заема именно от такъв тип автомобил. Според статистиката на Statranker, лидер е Toyota RAV4 с над 1,12 милиона продажби, следвана от Toyota Corolla и Tesla Model Y.
В челната шестица попадат и американските пикапи Ford F-Series (4-то място) и Chevrolet Silverado (6-то място), които преминават границата от един милион продажби, макар пазарът им да е ограничен основно до САЩ.
Кросоувъри срещу традиционни седани
Сред кросоувърите също изпъкват Honda CR-V (5-о място), Hyundai Tucson (7-о място) и Kia Sportage (11-о място), докато традиционните седани, освен "вечната" Corolla, добре се представят още Toyota Camry (8-о място), Nissan Sentra/Sylphy (14-о място) и Honda Civic (16-о място).
Електрификацията постепенно напредва, но все още не доминира - освен Tesla Model Y и Model 3 (15-о място), малко други електромобили успяват да влязат в челото.
