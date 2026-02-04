Една зодия пълни джобовете си с пари, друга получава знак в съня

4 февруари 2026 г. носи енергия на раздвижване: ден, в който въздухът е пълен с новини, а хората — с очакване. Някои ще получат шанс, който отдавна им се полага. Други ще бъдат изненадани от съдбата, трети ще срещнат човек от миналото, който ще промени бъдещето им. Това е ден на знаци — буквално и преносно.

♈ Овен

Повишение в службата. 4 февруари е ден, в който усилията ви най-сетне се материализират. Колеги и ръководители признават компетентността ви, а разговор, който започва уж между другото, може да се превърне в официално предложение за нова позиция или разширени отговорности. Бъдете ясни, спокойни и уверени — днес думите ви тежат.

♉ Телец

Много пари. Финансовата енергия е мощна. Възможно е да получите бонус, да приключите сделка или да ви върнат сума, която отдавна очаквате. Денят е подходящ за разумни инвестиции и покупки, особено свързани с дом или техника. Интуицията ви за пари е точна — следвайте я.

♊ Близнаци

Сключване на нов договор. Преговорите се подреждат като по учебник. Среща, телефонен разговор или имейл отварят врата към ново партньорство или проект. Денят е благоприятен за подписване на документи, за стартиране на съвместна работа и за изчистване на детайли, които досега са те спирали.

♋ Рак

Неочаквана изненада в семейството. Домът е център на събитията. Може да научите новина, да пристигне гост или да се случи нещо, което раздвижва атмосферата. Не всичко ще е планирано, но ще носи топлина и емоция. Денят е подходящ за разговори, които отдавна отлагаш.

♌ Лъв

Среща със стар приятел. Миналото се появява с усмивка. Среща, съобщение или случайна среща на улицата ще ви върне към човек, който е бил важен за вас. Разговорът ще бъде зареждащ и може да отключи нови идеи или дори съвместен проект. Денят носи носталгия, но и вдъхновение.

♍ Дева

Нова любов. Денят е пропит с романтика. Среща, поглед или неочаквано съобщение могат да събудят чувства, които не сте очаквали. Дори най-прагматичните Деви ще усетят трепет. Ако вече имате партньор, денят носи жест, който ще стопли отношенията.

♎ Везни

Неочаквана подкрепа. Денят е хармоничен и продуктивен. Успявате да подредите задачи, да намерите баланс и да се справите с нещо, което отдавна ви е напрягало. Възможно е да получите малък жест на подкрепа от човек, който не сте очаквали.

♏ Скорпион

Нови проекти. Енергията ви е силна и магнетична. Денят е подходящ за нови проекти, за преговори и за поставяне на условия. Възможно е да получите предложение за сътрудничество или да започнете нещо, което ще се развива добре през следващите седмици.

♐ Стрелец

Пътуване, раздвижване или новина отдалеч. Денят носи вдъхновение и желание за промяна. Може да получите покана, идея или информация, която ще ви отвори нов хоризонт. Подходящ момент за планиране на бъдещи проекти.

♑ Козирог

Фокусът е върху работа и финанси. Малък, но важен успех ви дава увереност. Денят е подходящ за анализи, за подреждане на документи и за вземане на решения, които ще имат дългосрочен ефект. Възможно е да получите подкрепа от авторитетна фигура.

♒ Водолей

Творческа енергия и нови контакти. Денят е подходящ за идеи, срещи и социални инициативи. Може да получите покана за събитие или да се запознаете с човек, който ще ви бъде полезен в бъдеще. Вдъхновението е силно — използвайте го.

♓ Риби

Знак от сън. Интуицията ви е изострена. Денят носи яснота по въпрос, който ви е тревожил. Подходящ е за вътрешна работа, за творчество и за разговори, които изискват деликатност. Възможно е да получите знак или сън, който да ви подскаже посока.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com