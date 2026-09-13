Хороскоп! Телецът получава наследство, Водолеят - помощ от непознат
Време е да се доверите на съдбата, но и да направите крачка напред
Следете всички новини, анализи и коментари за Нов Договор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Време е да се доверите на съдбата, но и да направите крачка напред
Денят е благоприятен за решения, за разговори, за жестове, които отварят врати
Денят е благоприятен за действия, които изискват увереност
Всеки знак получава своята малка съдба, изписана в детайли
Днес интуицията е по-силна от всякога
7 април носи особена енергия – ден, в който вътрешният ви компас работи по-точно от всякога
Възможни са изненади, но повечето от тях ще се окажат положителни
Опцията за откупуване става по-скъпа след удължаването на контракта в Аржентина
4 февруари носи динамика и раздвижване
Звездата преподписа за още 2 години
"Сините" и Palms bet ще са заедно и през 2021 г
Треньорът подписа до 2023 г
Британецът ще получава по 50 млн. евро ако остане в отбора
Звездата ще чака изхода от изборите за президент на каталунците
"Сините" подписаха с верига игрални зали
Шведът подписва за още 12 месеца срещу заплата от 7 млн. евро
Шведският голаджия ще взила по 7 млн. евро ако подпише
Италианският гранд задминава дори Байерн, Бока Хуниорс и ПСЖ
Кике Сетиен ще води каталунците поне до лятото на 2021 г
Крилото подписа за още 2 години, ще взима по 500 000 евро на сезон