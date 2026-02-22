Аржентинец подписа нов договор и тръгва към ЦСКА

Аржентинският централен защитник Факундо Родригес пристига в София, за да финализира преминаването си в ЦСКА, след като удължи договора си с Естудиантес до 2028 година, съобщава изданието 0221.com.ar. Досегашният му контракт изтичаше в края на 2027, но клубът първо си гарантира по-силна позиция, преди да го пусне под наем.

Очаква се Родригес да подпише 18-месечен договор под наем с „червените“, като в споразумението е заложена и опция за откупуване. Именно новият контракт с аржентинския клуб обаче означава, че евентуалната постоянна сделка ще бъде на по-висока цена.

Бранителят премина в Естудиантес през 2024 година срещу 1 200 000 долара. През настоящия сезон той има едва 73 минути игрово време при победата с 4:0 над Итусаинго за Купата на Аржентина, което подсказа, че ролята му в отбора намалява.

През 2025 година Родригес записа 41 мача за Естудиантес, но след привличането на Томас Паласиос той се оказа четвърти избор за центъра на защитата след Паласиос, Леандро Гонсалес Пирес и Сантяго Нуньес. Именно това отвори вратата за трансфер в Европа и шанс за ново начало в София.

