Каляри и Лацио се занулиха, червен картон беляза финала

Каляри и Лацио завършиха 0:0 в мач от 26-ия кръг на Серия А, белязан от напрежение и пропуснати шансове. Двубоят на остров Сардиния предложи положения и пред двете врати, но без реализирани попадения. Ключов момент стана изгонването на Йери Мина пет минути преди края. Лацио не успя да се възползва от численото си предимство и изпусна ценни точки.
Домакините започнаха по-активно и още в първите минути Хосе Педро пропусна отлична възможност след удар с глава. До почивката сардинците създадоха още положения чрез Майкъл Адопо и Себастиано Еспозито, но топката така и не намери път към мрежата.
След паузата Марко Палестра прати топката във вратата на Лацио, но попадението бе отменено заради засада. В заключителната част напрежението се покачи, а в 85-ата минута Йери Мина получи втори жълт картон и остави Каляри с човек по-малко.
Лацио опита да натисне в края и Данило Каталди имаше две добри възможности да донесе победата, но не успя да ги реализира. Така римляните останаха на девето място с 34 точки, докато Каляри е 13-и с 29 точки в класирането.
Първенство на Италия по футбол, срещи от 26-тия кръг в Серия А:
Днес:
Дженоа - Торино
Аталанта - Наполи
Милан - Парма
Рома - Кремонезе
Фиорентина - Пиза
Болоня - Удинезе
Събота:
Ювентус - Комо 0:2
Лече - Интер 0:2
Каляри - Лацио 0:0
От петък:
Сасуоло - Верона 3:0
Интер води във временното класиране с 64 точки, пред Милан с 54 и мач по-малко. Следват Наполи с 50, Рома с 47, Ювентус с 46, Комо с 45, Аталанта с 42 и др.
