Каляри и Лацио се занулиха, червен картон беляза финала

Каляри и Лацио завършиха 0:0 в мач от 26-ия кръг на Серия А, белязан от напрежение и пропуснати шансове. Двубоят на остров Сардиния предложи положения и пред двете врати, но без реализирани попадения. Ключов момент стана изгонването на Йери Мина пет минути преди края. Лацио не успя да се възползва от численото си предимство и изпусна ценни точки.

Домакините започнаха по-активно и още в първите минути Хосе Педро пропусна отлична възможност след удар с глава. До почивката сардинците създадоха още положения чрез Майкъл Адопо и Себастиано Еспозито, но топката така и не намери път към мрежата.

След паузата Марко Палестра прати топката във вратата на Лацио, но попадението бе отменено заради засада. В заключителната част напрежението се покачи, а в 85-ата минута Йери Мина получи втори жълт картон и остави Каляри с човек по-малко.

Лацио опита да натисне в края и Данило Каталди имаше две добри възможности да донесе победата, но не успя да ги реализира. Така римляните останаха на девето място с 34 точки, докато Каляри е 13-и с 29 точки в класирането.

Първенство на Италия по футбол, срещи от 26-тия кръг в Серия А:

Днес:

Дженоа - Торино

Аталанта - Наполи

Милан - Парма

Рома - Кремонезе

Фиорентина - Пиза

Болоня - Удинезе

Събота:

Ювентус - Комо 0:2

Лече - Интер 0:2

Каляри - Лацио 0:0

От петък:

Сасуоло - Верона 3:0

Интер води във временното класиране с 64 точки, пред Милан с 54 и мач по-малко. Следват Наполи с 50, Рома с 47, Ювентус с 46, Комо с 45, Аталанта с 42 и др.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com