С гол шедьовър ЦСКА пречупи Славия

С гол шедьовър на резервата Алехандро Пиедраита ще бъде запомнен днешният мач, в който ЦСКА пречупи Славия като домакин в столичното дерби от 22-рия кръг на Първа лига.

"Армейците" получиха уникален дебютен гол на Пиедраита, който той вкара с акробатично изпълнение в заключителните минути, за да осигури четвърта поредна победа във всички турнири от началото на пролетния дял. По този начин ЦСКА счупи и прокоба срещу Славия, след като "червените" нямаха победа над "белите" в последните им пет срещи в шампионата, а последният им шампионатен успех датира от пролетта на 2023 г.

ЦСКА очаквано взе инициативата от първата минута, като опитваше да атакува вариативно. Славия обаче бе много дисциплиниран в отбрана, като за "армейците" се оказа трудно да пробият ниския блок на "белите". В началните минути Исак Соле и Лео Перейра опитаха удари към вратата на гостите, но те не представляваха проблем за стража Леви Нтумба. Избраният за титуляр в този мач Леандро Годой пък изглеждаше по-изолиран от играта.

През втората част ЦСКА опита да се движи повече по терена и да намери пролука, с която да стигне до гол. Първата смяна дойде в 53', когато Петко Панайотов замени Исак Соле. В 60-ата минута капитанът Иван Турицов направи поредното си центриране от десния фланг, което този път намери добре Годой, но ударът на нападателя с глава не успя да намери целта. Веднага след това Годой бе заменен от Йоанис Питас, а Алехандро Пиедраита смени Лео Перейра.

Около 75-ата минута се откри и най-добрата възможност за гол в мача. ЦСКА хвана Славия на контраатака, като Йоанис Питас се понесе сам в предни позиции, стигайки до противниковото наказателно поле. Накрая той реши да стреля, вместо да подава към Пиедраита, но не успя да намери добре топката и не уцели вратата.

В 81-ата минута ЦСКА успя да открие резултата, и то след феноменален гол. Пиедраита проби фронтално към противниковата врата с топка в крака и направи бързо взаимодействие с Петко Панайотов. Двамата си размениха няколко подавания, а след това Петко му повдигна топката, за да позволи на Пиедраита да се хвърли във въздуха и да направи акробатичен удар, с който матира Леви Нтумба.

В класирането ЦСКА излезе на трета позиция с 40 точки - с равен актив точки с тима на ЦСКА 1948, който в неделя по програма трябва да се изправи срещу Левски. "Армейците" имат по-добра статистика в преките двубои с ЦСКА 1948. Иначе лидер остава Левски с 50 пункта, докато Лудогорец е с 43 точки - и двата тима с мач по-малко от ЦСКА. Славия пък е седми с 28 точки и записа трета поредна шампионатна загуба.

