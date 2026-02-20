Голове и драма в плейофите на Лига Европа

Германският Щутгарт направи сериозна крачка към следващата фаза на Лига Европа, след като разби Селтик със 4:1 като гост в първия плейофен двубой. В паралелните срещи Цървена звезда спечели с 1:0 срещу Лил във Франция, а Панатинайкос и Виктория Пилзен завършиха 2:2 в Атина. Реваншите след седмица ще решат окончателно съдбата на сблъсъците.

На "Селтик Парк" германците нанесоха тежък удар още в 15-ата минута, когато Билал Ел Ханус откри резултата. Шотландците реагираха бързо и в 21-ата минута Бенямин Нигрен изравни след грешка в отбраната на гостите. Щутгарт обаче отново пое контрола и в 28-ата минута Ел Ханус реализира второто си попадение, засичайки центриране на Анджело Щилер за 2:1.

След почивката германският тим продължи да диктува темпото. В 59-ата минута Ермедин Демирович прати топката във вратата на Селтик, но голът бе отменен заради засада. Натискът на гостите даде резултат в добавеното време, когато Тиаго Томаш оформи крайното 4:1 с прецизен удар в горния ляв ъгъл.

Във Франция Цървена звезда изчака своя момент и го използва безпощадно. В първата минута на добавеното време на първата част Франклин Тебо Учена се разписа и донесе ценен успех на сръбския тим. През второто полувреме Лил опита да изравни, но удар на Владимир Лучич бе блокиран, а Марко Арнаутович пропусна шанс да удвои аванса.

В Атина зрителите видяха четири гола и отворен сблъсък. Денис Вишински даде преднина на Виктория Пилзен в 11-ата минута, но Андрюс Тете възстанови равенството в 31-ата. В 61-ата Тете отново беше точен за 2:1 в полза на Панатинайкос. Чехите обаче не се предадоха и в 80-ата минута Томаш Ладра оформи 2:2, оставяйки всичко да се реши в реванша.

Всички резултати от плейофния кръг в Лига Европа, първи мачове:

Лудогорец - Ференцварош 2:1

Селтик - Щутгарт 1:4

Лил - Цървена звезда 0:1

Панатинайкос - Пилзен 2:2

Бран - Болоня 0:1

Динамо Загреб - Генк 1:3

Фенербахче - Нотингам 0:3

ПАОК - Селта 1:2

Реваншите ще се играят на 26-ти февруари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com