Британка взриви света с рекорд в бягането

Олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън разтърси леката атлетика, след като подобри световния рекорд на 800 метра в зала с почти една секунда. На състезание в Лювен във Франция тя спря хронометрите на 1:54,87 минути – време, което досега изглеждаше недостижимо.

Британката изтри от историята постижението от 1:55,82 минути на Йоланда Чеплак, поставено на Европейското първенство в зала във Виена през 2002 г. Символиката е поразителна – рекордът пада в деня, в който е родена самата Ходжкинсън.

Още в началото на сезона тя даде заявка, че е готова за нещо голямо. В квалификациите на британското първенство в зала в Бирмингам миналата събота Ходжкинсън записа 1:56,33 минути – третото най-бързо време в историята на закрито. Само дни по-късно обаче направи скок от елит към легенда.

С резултата си от 1:54,87 тя става първата жена в историята, която бяга 800 метра в зала под 1 минута и 55 секунди. Бариера, която стоеше непокътната повече от две десетилетия, бе премината с мощен финален спринт и контролирано темпо от старта до финала.

