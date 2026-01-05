Технологичен гигант влиза в елитното бягане с отбора на Елиуд Кипчоге

Бегаческият отбор dsm-firmenich, в който се състезава легендата на маратонското бягане Елиуд Кипчоге, обяви партньорство с Huawei, световен лидер в носимите смарт устройства. Сътрудничеството съчетава професионалния опит на елитни атлети с иновативни технологии, като амбицията е да вдъхнови бегачи по целия свят да тренират по-прецизно и да надхвърлят собствените си граници.

Технологичен партньор на един от най-силните отбори в света

Като официален технологичен партньор на dsm-firmenich Running Team, Huawei обединява сили с отбор, широко признат като един от най-силните в световното бягане. Партньорството има за цел да издигне духа на бягането, да насърчи глобалната страст към спорта и да популяризира по-умни тренировъчни практики. Към юни 2025 година Huawei е доставила над 200 милиона смартчасовници в световен мащаб, като компанията оглавява и глобалните доставки в категорията през първите три тримесечия на същата година.

Кипчоге и новата глава в легендарната му кариера

Считан за жива легенда в света на бягането, Елиуд Кипчоге има кариера, която се нарежда сред най-впечатляващите в историята на спорта. Историческото му постижение – маратонско бягане за 1 час, 59 минути и 40 секунди – преодоля символичната двучасова граница и завинаги промени представите за човешките възможности, въплъщавайки философията му „Никой човек не е ограничен“.

За легендарния маратонец бягането е много повече от елитен спорт, като той го определя като универсално преживяване, отворено за всеки, независимо от възраст или цели, символ на свобода, път към по-добро здраве и силен израз на единство.

През ноември 2025 година, след като спечели престижния медал Seven Star, Кипчоге обяви нова амбициозна глава в кариерата си – глобална инициатива да пробяга седем маратона на седем континента. Чрез това предизвикателство той си поставя за цел да свърже различни култури чрез бягането и да вдъхнови по-здравословен начин на живот по света.

Естественият избор

В стремежа си да популяризира универсалната любов към бягането Кипчоге търси партньор с глобално влияние, авангардни технологии и широка потребителска мрежа, като Huawei се откроява като естествения избор. В продължение на повече от 12 години компанията е сред водещите иноватори в областта на здравето и фитнеса, като до юни 2025 година е доставила над 200 милиона носими устройства и е лидер по глобални доставки през първите три тримесечия на годината. Със своята отдаденост на иновациите и мащабната си потребителска общност Huawei олицетворява съвършенството в бягането.

Какво носи партньорството за елитните атлети и бегачите по света

Най-съвременните решения на Huawei предоставят на Кипчоге и бегаческия отбор ключови предимства, включително прецизни тренировъчни данни, научни оценки на натоварването и задълбочени анализи. Това помага на елитните атлети да преодоляват границите на възможното и да поставят нови стандарти в спортното представяне. Партньорството бележи и завръщането на Huawei в професионалното бягане с ясно заявено намерение, както и с напреднала разработка на нов смартчасовник, създаден специално за бегачи.

Допълнителна стойност внася участието на елитни атлети като Кипчоге, които ще споделят реални наблюдения от тренировките и състезателните дни, подпомагайки непрекъснатото усъвършенстване на алгоритмите и функциите, така че носимите устройства да отговарят реално на нуждите на бегачите. Чрез премахване на бариерите и съчетаването на професионалното спортно представяне с достъпно здравно проследяване, Huawei дава възможност на всеки с активен начин на живот да открие радостта, свободата и жизнеността на бягането.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com