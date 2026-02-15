Спорт

Личен рекорд и победа за Тихомир Иванов в Гърция

Скокът на 2,22 м го изведе над конкуренцията

Личен рекорд и победа за Тихомир Иванов в Гърция
Снимка: АП/БТА
15 фев 26 | 9:38
191
Иван Ангелов

Най-добрият български състезател в скока на височина Тихомир Иванов записа личен рекорд за сезона, след като преодоля 2,22 метра на турнир по лека атлетика в Атина. С постижението си той спечели надпреварата и затвърди стабилната си форма в началото на годината.

Иванов започна състезанието на 2,12 метра, които преодоля от първи опит. На 2,19 се наложи втори скок, но височината беше покорена без колебание. 2,22 метра бяха взети от първи опит, което се оказа и победният резултат.

Като шампион в турнира атлетът на Берое (Стара Загора) направи и опит на 2,26 метра, но този път не успя да премине летвата. Въпреки това резултатът му е силен ориентир за предстоящите стартове през сезона.

На същото състезание Рая Димитрова записа 7,51 секунди на 60 метра и подобри личното си постижение на 200 метра с време 24,73 секунди. По същото време в Модена Кристен Радуканова също продължи сезона си със 7,46 секунди на 60 метра, показвайки стабилност в късия спринт.

Иван Ангелов

