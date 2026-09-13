Личен рекорд и победа за Тихомир Иванов в Гърция
Скокът на 2,22 м го изведе над конкуренцията
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Скокът на 2,22 м го изведе над конкуренцията
Тихомир Иванов завърши на 12-ото място в квалификациите
Тихомир Иванов преодоля 218 см за първото място в Гент
Богдан Бондаренко много доволен от условията в базата
Тихомир Иванов не знае за какво работи в момента
Асът ни в скока на височина е №1 на държавното по лека атлетика в София
Българинът остана 16-и в квалификацията на скок височина на световното
Тихомир Иванов ще е в квалификацията на скок височина, Ивет Лалова на полуфинал на 200 м
Тихомир Иванов зае трето място в скока на височина на финалите в Цюрих
Атлетът зае седмо място в Париж
Тихомир Иванов е №1 в скока на височина
Атлетът ще скача в Париж и в Цюрих
Българинът скочи 224 сантиметра
Атлетът спечели скока на височина с 2,23 м
Плевенчанинът покри и норматив за световното по лека атлетика в Доха
Скокът на височина при мъжете ще е хитът в турнира
Алекс Начева, Габи Петрова и Инна Ефтимова също ще стартират в Стара Загора на 15-и юни
Асът ни в скока на височина е четвърти на Евро 2019
Асът ни в скока на височина преодоля в квалификацията 225 см
Президентът на БФЛА лично награди шампиона