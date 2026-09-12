Личен рекорд и победа за Тихомир Иванов в Гърция
Скокът на 2,22 м го изведе над конкуренцията
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Скокът на 2,22 м го изведе над конкуренцията
Най-добрият ни баскетболист записа личен рекорд
Мария Шарапова постави личен рекорд след като победи Белинда Бенчич от Швейцария със 7:5, 7:5 и се класира за четвъртфиналите в Мелбърн. Рускинята съ...