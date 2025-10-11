Кошмар на маратона - опит за самоубийство

Кошмар беляза маратона в София. Мъж направи неуспешен опит да се самоубие с нож по време на масовия старт на 5 километра, който съпътства 42-рото издание на Софийския маратон.

Tехническият директор на маратона Николай Стоилов посочи, че до фатален изход не се е стигнало заради бързата намеса на полицейските сили и добави, че мерките около провеждането на мащабното събитие са достатъчно засилени и няма да бъдат въвеждани допълнителни ограничения преди неделните стартове на 10, 21 и 42 километра.

"От това, което видяхме, и разбрахме, че мъж заплашваше със самоубийство. Той имаше в себе си нож, който не беше малък. Той беше седнал на паветата и заплашваше, че ще си пререже гърлото", разказа пред БТА Николай Стоилов.

"Около него имаше доста сериозен брой полицаи и доктори. Те го обградиха и около 15-20 минути говореха с него. Доколкото знам, той е бил обезвреден, като е бил напръскан със спрей", каза още Стоилов.

"Мъжът не е успял да се самонарани, а намесата на органите на реда е предотвратила по-сериозни последствия. Според мен контролът е достатъчно затегнат. Смятам, че имаме сериозен брой полицаи и хора от звеното на Столична община. Всички структури са ангажирани. Те са по всяко време нащрек и едва ли нещо допълнително ще се подсигури", каза още техническият директор на Софийския маратон.

