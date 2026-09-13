Андреа призна направила ли е опит за самоубийство
Певицата е отменила участията си, за да се фокусира върху няколко музикални проекта
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Певицата е отменила участията си, за да се фокусира върху няколко музикални проекта
До фатален изход не се е стигнало заради бързата намеса на полицейските сили
Един квартал почерня от полиция
Българският гражданин успява да избяга през зоната за регистрация на летището, преди да бъде задържан
Бизнесмен не издържа
Четирикратната световна шампионка Александра Солдатова е в тежко състояние в болница
Една от версиите е любовна драма
Вероятно е опитала да си пререже вените
13-годишно момиче е направило опит за самоубийство. Инцидентът е станал в брациговското село Бяга, съобщи "Фокус". Тийнейджърката е погълнала голямо...
Следващото денонощие ще е критично Ужасен инцидент разтърси българския спорт! Националката по художествена гимнастика Цветелина Стоянова е с опасност...
Цветелина Стоянова е направила опит за самоубийство. Това потвърдиха от МВР пред бТВ. Състоянието на момичето остава тежко. По-рано тя претърпя опера...
Бившият кмет на Пазарджик и Стрелча Иван Евстатиев е направил опит за самоубийство. Това съобщи бТВ и уточни, че инцидентът е станал днес в затворниче...
Турски студент отвори работа на медици и полиция в Благоевград след като само за 3 дни два пъти направи опити да си пререже вените. За щастие, младия...
Човек от обкръжението на Христофорос Аманатидис - Таки се е гръмнал в главата и бере душа в "Пирогов". Това съобщи БЛИЦ и уточни, че става въпрос за Ц...
Студентът Иван Бормалийски, който вчера падна в 20-метрова пропаст, е направил опит за самоубийство. Оказва се, че той не е паднал от мотор, съобщава...
Млада жена се е хвърлила от 5-ия етаж в блок в „Зона Б-18". Сигналът за инцидента е получен в 12,25 часа. 24-годишното момиче е откарано в болница, к...
Мъж от Стара Загора заплашва да скочи от терасата на жилището си. Той стои на ръба й от часове, съобщава "Дарик". Сигнал за станлото е получен в поли...
Пловдив. Мъж опита да се самоубие, опитвайки се да скочи от поликлиника в пловдивския квартал кв. „Тракия", съобщи "Дарик". Човекът се качил на покри...
Налапал дулото на пистолета, за да се самоубие Враца. Жестока трагедия разтърси Враца. 32-годишният военен Валери Калчев застреля жена си пред очите...
Не пуснали Парис на концерт на Мерилин Менсън