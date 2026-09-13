Всичко за Опит За Самоубийство

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Златно момиче бере душа

Златно момиче бере душа

Следващото денонощие ще е критично Ужасен инцидент разтърси българския спорт! Националката по художествена гимнастика Цветелина Стоянова е с опасност...

14 юни | 21:25
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Цвети опитала да се самоубие

Цвети опитала да се самоубие

Цветелина Стоянова е направила опит за самоубийство. Това потвърдиха от МВР пред бТВ. Състоянието на момичето остава тежко. По-рано тя претърпя опера...

14 юни | 19:17
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