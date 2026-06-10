Андреа призна направила ли е опит за самоубийство

Попфолк звездата Андреа отрече слуховете, че е направила опит за самоубийство. Певицата е отменила участията си, за да се фокусира върху няколко музикални проекта, съобщи самата тя във Фейсбук.

„Скъпи приятели,

Нямам търпение да чуете всичко, което подготвям за вас! Съвсем скоро предстои да представим новата ми песен с Борис Дали, една невероятна балада. Както и дует с Tzanca Uraganu, който вярвам, че ще ви хареса и ще надмине успеха на „Топа, топа“. Подготвила съм и специален проект с Dejan Kostic от Сърбия – изпълнител и професионалист, който работи с легендарната Ceca Ražnatović. Както и още една нова песен от Оцко, която е в процес на финализиране.

Временно преустанових участията си, защото с моя екип сме изцяло фокусирани върху новите ми музикални проекти и върху всичко, което предстои. Искам да ви представя най-доброто и затова влагаме цялото си време и енергия в подготовката.

По повод появилите се публикации, че съм направила опит за самоубийство – това са поредните неверни и безотговорни измислици. Подобни твърдения са изключително сериозни и не бива да се използват за да се създават излишни сензации. Имам прекрасно семейство и хора, които обичам с цялото си сърце. Нека всеки се замисли как биха се почувствали моите родители и близки, когато прочетат подобни неверни твърдения. Има граници, които не бива да бъдат преминавани в името на това да се привлече повече внимание.

Благодаря ви за подкрепата и любовта! Очаквайте много нова музика и много изненади съвсем скоро. Обичам ви! “, написа Андреа.

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