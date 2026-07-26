Любопитно

Филип Буков пусна снимка и породи милион въпроси (ФОТО)

Актьорът отново привлече вниманието на феновете си

Филип Буков пусна снимка и породи милион въпроси (ФОТО)
26 юли 26 | 13:20
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Мира Иванова

Актьорът Филип Буков отново привлече вниманието на почитателите си. Той пусна няколко снимки и породи милион въпроси. На кадрите Буков е в пилотска униформа. Актьорът позира до самолет като истински капитан. Коментарите и догадките не закъсняха.

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Засега Буков не разкрива какво стои зад необичайното му преобразяване. Дали става дума за нова роля, рекламна кампания или съвсем различен проект, остава загадка.

Едно обаче е сигурно - пилотската визия му пасва отлично, пише БРИЦ. Усмивката, самочувствието и уверената стойка на актьора накараха мнозина да се пошегуват, че той спокойно може да замени снимачната площадка с пилотската кабина.

Докато подробностите около проекта остават в тайна, Филип Буков за пореден път показа, че умее да влиза убедително в различни образи и да превръща всяка своя поява в тема за разговор.

филип буков
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Автор Мира Иванова
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