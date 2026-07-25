Как да нарежете диня, без да омацате кухнята? Трик, за който малцина знаят

Рязането на диня често завършва със сладък сок по плота, под дъската и дори по пода. Решението не изисква специален уред, а само голяма тава за печене с повдигнат ръб. Поставена под дъската, тя поема течността и значително улеснява почистването след това. Простият трик е препоръчан от кулинарното издание Simply Recipes.

Тавата се превръща в уловител за сока

Изберете дъска за рязане, която се побира изцяло в голяма тава за печене. Измийте добре външната страна на динята, поставете я върху дъската и я нарежете по обичайния начин.

Изтичащият сок ще остане в тавата, вместо да се просмуква под дъската и да се разлива по работния плот. Трикът е полезен дори при дъски със специален жлеб, тъй като при голяма и сочна диня той често се запълва бързо.

Стабилната дъска прави рязането по-безопасно

Дъската трябва да стои стабилно в тавата и да не се плъзга при натиск с ножа. При необходимост под нея може да се постави влажна кухненска хартия или тънка влажна кърпа, която да ограничи движението.

Динята трябва да се държи здраво, а разрезите да се правят спокойно и с подходящ голям нож. Хлъзгавият плод и мократа работна повърхност увеличават риска от изпускане или порязване.

Сокът не трябва да отива в мивката

Събраната в чистата тава течност може да се прецеди и да се добави към студен чай, лимонада или друга освежаваща напитка. От нея могат да се направят и ледени кубчета, които да придадат лек плодов вкус на водата.

Преди използването на сока тавата, дъската и кората на динята трябва да бъдат добре измити. Така при разрязването замърсявания от външната повърхност няма да попаднат върху плода.

Трикът работи и при други сочни храни

Същият метод е удобен при рязане на голямо количество домати и други продукти, които отделят много течност. Тавата може да се използва и под дъската при разрязване на печена пуйка или големи парчета месо, за да задържи соковете и да предпази плота.

При работа със сурово месо тавата и дъската трябва да бъдат измити веднага след употреба и да не се използват за готови храни, преди да бъдат добре почистени.