Ето къде живее Хубавата Елена

Носителката на „Оскар“ Лупита Нионго отвори вратите на дома си в Лос Анджелис и показа впечатляващата му трансформация след мащабен интериорен проект.

43-годишната актриса, която участва във филма "Одисея" в ролята на Хубавата Елена, си партнира с дизайнерския екип на Crate & Barrel, за да превърне къщата си в уютно и спокойно убежище, което напълно отразява нейния стил, съобщава "People".

Нионго разказва, че е живяла в дома си близо три години, преди да реши да го обзаведе наново. Според нея човек трябва първо да опознае пространството, преди да започне да го променя.

„Важно е първо да живееш в дома си, преди да го проектираш“, споделя актрисата пред Elle Decor.

Основната ѝ цел била интериорът да остане просторен, светъл и без излишни вещи, но същевременно да носи усещане за топлина и уют. Големите прозорци и впечатляващите гледки към природата също били водещ елемент в новия дизайн.

„Исках природата отвън да бъде произведението на изкуството в стаята. Сега домът ми най-накрая изглежда така, както винаги съм си го представяла – уютен, приветлив и място, където мога истински да си почина“, казва тя.

Любимото място на актрисата се оказва балконът. Там вече има удобна двуместна градинска пейка, на която обича да сяда с чаша чай и да наблюдава залеза.

За вдъхновение при обзавеждането Лупита Нионго използвала колажи със снимки от различни онлайн издания за интериорен дизайн, а голямо влияние върху избора ѝ оказала и любимата ѝ литература.