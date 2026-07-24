Хотелите в едно градче напълно резервирани. Невероятна причина

Хотелите в новозеландския град Дънидин вече се резервират две години предварително. Причината е първото пълно слънчево затъмнение в региона от повече от 850 години. На 22 юли 2028 г. в 16:17 ч. луната ще премине пред слънцето и ще хвърли сянка с ширина около 100 километра върху южната част на Нова Зеландия. Зоната обхваща туристическата дестинация Куинстаун на запад и Дънидин на изток. Всички населени места в нея ще потънат в мрак за 2 минути и 51 секунди. Въпреки че небесното явление е след две години, местата за настаняване вече се пукат по шевовете. Хотел Dunedin Leisure Lodge вече е запълнил своя специален "пакет за слънчево затъмнение", в него включва безплатни предпазни очила. Местните власти очакват около 35 хил. посетители да се стекат в града, чието население е 130 хил. души. Астрономът и директор на музея Тухура Отаго, д-р Иън Грифин, коментира историческото значение на момента. Последното затъмнение, видимо от Дънидин, е било през 1163 година, много преди хората да заселят региона.

"Последното пълно слънчево затъмнение, видимо от Дънидин, е било през 1163 година, преди хората да достигнат до Нова Зеландия", каза Грифин. "Така че ние ще бъдем първите хора в Дънидин, които някога ще видят пълно слънчево затъмнение от тази част на света, което е наистина вълнуващо."

Това ще бъде и първото пълно слънчево затъмнение в Нова Зеландия от 1965 година насам. Грифин споделя, че сам се подготвя за събитието от 2013 година, когато купува дома си специално заради добрата гледка към бъдещото небесно явление. Тъй като затъмнението ще се случи в средата на зимата, то съвпада с Матарики – маорската Нова година и празник на звездния куп Плеядите. По този повод Дънидин планира мащабен фестивал на нощното небе. Той ще започне с Матарики и ще продължи до самото затъмнение.