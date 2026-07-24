Световна звезда смая всички с неочаквано разкритие

Опра Уинфри смая актрисата Кеки Палмър, след като призна, че рожденото ѝ име всъщност е Орпа.

„Името ми беше Орпа (Орфа) от Библията“, разкри 72-годишната икона на токшоутата пред изненаданата си домакиня по време на гостуването си в подкаста „Baby, This Is Keke Palmer“.

След това легендарната водеща разясни библейския контекст и историята зад избора на семейството си.

„Книга Рут, първа глава, 14-ти стих. Това е цялата история за Рут и Ноемин“, сподели тя. „Рут казва: „Където и да отидеш ти, ще отида и аз.“ А тогава Орфа отвръща: „Аз се връщам. Съжалявам, не мога. Пътят е твърде дълъг.““

От Орпа до Опра

Запитана от Палмър защо е решила да смени името си на Опра, легендарната водеща обясни, че промяната всъщност е станала без нейно пряко участие, докато е била още дете.

„В дома ми никой не знаеше как да го пише правилно“, си спомня тя. „И така, в акта ми за раждане останах записана като Орпа. Но хората около мен бързо започнаха да го произнасят като Опра. Разликата е просто в това дали буквата „П“ е преди „Р“, или след него. С течение на времето всички свикнаха с Опра и това си остана.“

Уинфри допълни, че е била на около 20 години, когато най-накрая е осъзнала, че официалното име в документа ѝ за раждане се различава от това, с което я наричат роднините и приятелите ѝ.

По време на разговора Опра отбеляза, че 32-годишната звезда от „Акеела и пчелата“ също използва псевдоним, като рожденото ѝ име всъщност е Лорън Киана Палмър.

„Толкова се радвам, че знаеше това!“, възкликна изненаданата Палмър.

Любопитен детайл от кариерата на Уинфри е, че тя закачливо кръсти продуцентската си компания Harpo Productions, което е просто името „Oprah“, написано наобратно.