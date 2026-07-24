Пет лъвчета от застрашен вид се родиха в британски зоопарк

Пет малки лъвчета от рядкия и застрашен вид - северноафрикански лъв са новите обитатели на зоопарк "Уипснейд" в графство Бедфордшър. Лъвчетата се родиха на 23 юни. Те са под нежните грижи на майка си Уака. Стив Мерик-Уайт, ръководител на екипа за хищниците в зоопарка, коментира представянето ѝ. "Това е второто котило на Уака и тя наистина се справя чудесно като майка. Тя е изключително грижовна, като се уверява, че малките ѝ са нахранени, чисти и се чувстват комфортно. За нас е истинско удоволствие да я наблюдаваме с тях." Уака вече има опит с майчинството. Първото си котило роди през януари 2025 година, тогава четири лъвчета.