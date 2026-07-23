Княз Кирил показа на Чарлз III дамата на сърцето си и нещо велико

Българският княз Кирил, син на цар Симеон Сакскобургготски, рязко попадна под прожекторите, след като направи изненадващ ход - пуска снимка, на която разкри както дамата на сърцето си, така и уникалната среща с британския крал Чарлз, която е имал. Информация за за приятелския разговор се появи в официалната фейсбук страница на Сакскобургготски.

Миналата седмица Катрин Бътлър, придружена от Княз Кирил Преславски, от сина си, от брат си и неговото семейство, посрещнаха Крал Чарлз III в музея Butler Collection Museum.

"Всички бяхме много горди да му покажем нашата колекция от китайски порцелан от XVII век", споделя Катрин Бътлър.

Коя е Катрин Бътлър? Тя е британска бизнесдама, историк на изкуството и специалист по китайски порцелан. Но през последните години стана известна и като любовта на живота на Кирил Преславски, с когото има връзка от 2017 г..

Катрин е родена в Лондон през 1967 г. и е дъщеря на сър Майкъл Бътлър - известен британски дипломат, работил като съветник на няколко британски правителства, признат ценител, познавач и колекционер на китайски порцелан.

Красавицата завършва история на изкуството в Единбургския университет. Изгражда успешен бизнес в Чехия, където развива верига магазини за играчки, компании за внос на детски стоки и собствена марка спортно облекло. През 2015 г. продава бизнеса си за около 15 милиона евро.

По-късно започва да се занимава с културни проекти, свързани с изследването и популяризирането на една от най-ценните частни колекции от китайски порцелан в света - тази, която е събирана от баща ѝ. През 2021 г. публикува книгата Leaping the Dragon Gate, посветена на тази колекция.