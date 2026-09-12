Княз Кирил показа на Чарлз III дамата на сърцето си и нещо велико
Симеон Сакскобургготски пусна срещата в личния си профил
Следете всички новини, анализи и коментари за Княз Кирил. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Симеон Сакскобургготски пусна срещата в личния си профил
Второ масово избиване на държавен елит от комунистите след атентата в църквата „Света Неделя". И най-масовият трибунал в Европа след Втората световна...
В Двореца видях за последно жив генерал Никола Михов на 9.09. 1944-та
Мадрид. Животът на княз Кирил Преславски претърпя нов обрат, разкрива испанското светско списание „Ванитатис". В началото на годината Херцог Саксонски...
Майорка. За поредна година Кирил, Княз Преславски и Херцог Саксонски, вторият син на бившия премиер Симеон Сакскобургготски, избра Балеарските острови...