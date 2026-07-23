Обрат в самолета. Край на най-омразното място

Преди да се качи на борда, почти всеки пътник прави една и съща сметка - дали ще има достатъчно място, за да прекара полета спокойно. За едни най-важен е прозорецът, за други - лесният достъп до пътеката. Но има едно място, което десетилетия наред е символ на неудобството - средната седалка. Тя е компромисът, който никой не иска да прави. Сега обаче авиокомпаниите са на път да обърнат представите за нея и да я превърнат в едно от най-полезните пространства в самолета.

Голямата промяна със средната седалка

Пътникът, който заема средната седалка няма нито гледка през прозореца, нито свободата да стане по всяко време. От двете му страни неизменно се води битка за подлакътниците, а личното пространство се свежда до абсолютния минимум. Човек се чувства като в консерва.

Именно затова през последните години авиокомпаниите започнаха да търсят нови решения. Вместо да увеличават разстоянието между редовете - нещо трудно постижимо заради ограниченията на кабината, те започнаха да преосмислят самата средна седалка.

Все повече компании продават "пространство"

Нискотарифни и традиционни превозвачи вече предлагат различни варианти за повече комфорт срещу допълнително заплащане.

Компании като Wizz Air, Air France и други европейски авиопревозвачи периодично пускат възможност пътниците да резервират празна средна седалка до себе си или дори цял свободен ред, ако заетостта на полета позволява това. За мнозина това се оказва далеч по-изгодно от закупуването на билет в бизнес класа, особено при дълги маршрути.

Според анализатори именно комфортът се превръща в новия продукт, който авиокомпаниите продават. След като през последните години въведоха допълнителни такси за багаж, избор на място, качване с приоритет и достъп до салоните на летищата, сега те монетизират и най-ценния ресурс в самолета – личното пространство.

United Airlines предлага революционно решение

Американската United Airlines е сред компаниите, които най-активно експериментират с нови концепции за икономичната класа.

Още през пролетта превозвачът представи проекта Relax Row, който трябва да дебютира през 2027 година. При него ред от три седалки в някои самолети Boeing ще може да се трансформира в своеобразен диван, върху който пътниците да се отпуснат или да поспят по време на дълги международни полети.

Само няколко месеца по-късно United направи още една крачка.

Компанията представи нова концепция за Economy Plus, при която средната седалка изчезва напълно. На нейно място ще бъде монтирана широка обща маса между пътниците до прозореца и до пътеката. Така двамата ще разполагат със значително повече пространство за лактите, място за лаптоп, таблет, книги, напитки и лични вещи.

На практика най-нехаресваното място в самолета ще се превърне в удобна работна и сервизна зона.

Засега само в новите Airbus A321XLR

Новата концепция първоначално ще бъде въведена само на един ред във всеки от 50-те нови самолета Airbus A321XLR, които United ще получи през следващите години.

От авиокомпанията обаче не изключват идеята постепенно да бъде разширена и към други модели самолети, ако интересът на пътниците оправдае очакванията.

Продажбата на тези места ще започне още тази година, а първите полети с новото разпределение се очакват скоро след това.

Защо авиокомпаниите променят кабините

Причината не е само желанието за повече комфорт.

През последните години конкуренцията между превозвачите става все по-ожесточена. Повечето авиокомпании вече използват сходни самолети, предлагат близки цени и изпълняват почти еднакви маршрути. Това ги кара да търсят нови начини да се отличат.

Според авиационни експерти именно персонализирането на пътуването ще бъде една от най-големите тенденции през следващото десетилетие. Вместо класическото разделение на икономична, премиум икономична и бизнес класа, пътниците ще могат да избират множество различни комбинации от услуги – повече място за краката, по-широка седалка, свободно пространство около себе си или специални зони за работа и почивка.