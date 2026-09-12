Евровизия наду цените в Бургас: 180 хил. евро за 6 нощувки
Дано алчността да не ни изложи пред света
Следете всички новини, анализи и коментари за Авиокомпании. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дано алчността да не ни изложи пред света
Средната седалка става нещо много полезно
Децата вече ще сядат до родителите си безплатно в самолетите
Случвало ли ви се е да нямате никакво желание да пиете доматен сок на земята, а във въздуха изведнъж да ви се стори изненадващо вкусен? Оказва се, че...
Отпадането на военните действия ще позволи повторното отваряне на въздушните коридори в региона
Брюксел приземи триковете на авиокомпаниите
Очертават се поскъпване и съкращаване на дестинации заради горивната криза
Пътници може да бъдат местени между самолети на фона на напрежение около Ормузкия проток
Затварянето на Ормузкия проток отне от пазара огромна част от доставките на петрол
Прогнозите на експертите
Цените на билетите растат, а битката за печалби се изостря
Тогава въпросът няма да е „накъде летим“, а „можем ли изобщо да стигнем дотам“.
Някои и до октомври
За Европа начело по точност са Скандинавските авиолинии
Заради таксуване на ръчен багаж
"Активни потребители" бият аларма за огромна несправедливост
EasyJet и Wizz Air също попадат в топ 10
Топ десет фирми
Нетните печалби са паднали с почти 50%
Проверяват самолети за повреди