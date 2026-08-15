Евровизия наду цените в Бургас: 180 хил. евро за 6 нощувки

Само денонощие след избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ започнаха първите резервации и запитвания за настаняване, съобщават представители на туристическия бранш. Появиха се и крайни оферти за апартаменти, като една от тях достигна 180 000 евро за шест нощувки, предава bTV.

Според данните на НСИ към юни 2026 г. в община Бургас има 723 места за настаняване с общо 127 753 легла. Реализираните нощувки са 1 679 239, като 1 291 890 от тях са на чуждестранни граждани.

За сравнение, през миналата година най-много туристи са пренощували в община Несебър – 1 466 539 души. В Бургас са отчетени 206 854, следван от Приморско със 158 890, Созопол със 127 242 и Поморие със 110 264.

180 000 евро за шест нощувки

Новината за „Евровизия“ предизвика и сериозни аномалии на пазара за краткосрочни наеми.

В популярна платформа за настаняване е била публикувана оферта за апартамент от 53 квадратни метра за 180 000 евро за шест нощувки през май 2027 г. Това е цената само за престоя, а не продажната стойност на жилището. Няколко часа след появата си обявата е изчезнала.

В друга оферта апартамент от 65 квадратни метра с четири легла се предлага за над 4000 евро на нощувка през май. Само месец по-рано – през април 2027 г., същият тип настаняване е обявен на цена от около 205 евро за вечер.

Част от офертите с цени над 1000 евро на нощ се предлагат само за периода на „Евровизия“. За останалите месеци от годината няма публикувани цени.

„Има пазар, има търсене, има предлагане и всеки определя собствената си ценова политика“, коментира Биляна Недева, управител на хотел.

Хотелиерите обаче уверяват, че не планират специално увеличение на цените за конкурса.

„Нашите цени, нашите договори са подписани и публикувани много преди обявяването на Бургас за домакин на провеждането на Евровизия. Те са ясно видими и при нас категорично няма да има увеличение на цените конкретно“, заяви представител на хотел.

Според Биляна Недева повишаването на цените при големи международни събития е обичайна практика в световен мащаб, но очакванията ѝ са цените в Бургас да не достигнат екстремните стойности, които вече се появяват в интернет.

Голямото предизвикателство – полетите

След настаняването идва и другият голям въпрос – как ще бъдат превозени десетките хиляди гости до Бургас.

Летище Бургас обслужва средно по 80-90 полета дневно, докато летище „Васил Левски“ в София достига 170-200 полета.

„Летището в Бургас – днес там ще кацнат 60 самолета – чартъри, има само 2 самолета редовна линия. Държавата трябва да застане зад гърба на тази история, трябват преговори с авиокомпаниите, трябват редовни полети до Бургас“, посочи проф. Георги Рачев.

Според туристическия бранш са необходими спешни мерки за увеличаване на въздушната свързаност с морския град.

От местната власт вече обявиха, че започват спешни срещи, свързани с логистиката около домакинството на „Евровизия 2027“.