Бузлуджа оживява: „Извънземни“, музика и 3D магия до изгрев

Разнообразна дневна програма, музикални изпълнения и диджей сетове до изгрев слънце поставят днес началото на шестия фестивал Open Buzludzha край монумента "Бузлуджа". Фестивалната програма ще продължи до 16 август и ще премине под мотото "Усети бъдещето". Това съобщават организаторите от фондация "Проект Бузлуджа", предава БТА.

Гостите ще видят водещи имена на съвременната музикална сцена, "извънземно" дефиле, артистични работилници и ще имат възможност да участват в множество активности. Сред акцентите тази година е и дигиталното пътешествие в двойника на монумента. За първи път всеки ще има възможност да влезе във виртуален модел на паметника "Бузлуджа" и да види как е изглеждал преди и как изглежда днес, да чуе разкази на хора, свързани с историята на монумента и да избере неговото бъдеще. Проектът, носител на награда за иновации, е дело на фондация „Проект Бузлуджа" и Tornado Studios.

Показан ще бъде и нов светлинен спектакъл, създаден от MP Studios. 3D мапинг шоуто „Concrete Dreams“ ще превърне бетона в сцена, на която се срещат реалността и сънят, а след полунощ мапингът и музиката ще продължат с диджей сетове до сутринта, като новост в програмата е Sunrise Sessions, посрещащи изгрева.

Днес гостите на фестивала ще имат възможност да се включат в 15 различни дневни активности, обединени във фестивална игра, а най-активните участници ще имат шанс да спечелят награди от специалната фестивална томбола. Предвидени са и разговори с екипа на фондация "Проект Бузлуджа", както и с международни експерти, които ще споделят своя опит, знания и истории.

FineApple Beats ще посрещнат залеза със Sunset Session, след което космическото дефиле ще тръгне към паметника, познат като "чинията". Вечерта ще продължи с концертите на Тригайда и Мона, докато фасадата на монумента "оживява" с новото 3D мапинг шоу, а след полунощ електронната сцена ще поеме Scarabei (Sake), последван от Pacho и Julieta Intergalactica, която ще изпрати нощта до първите слънчеви лъчи.

По думите на основателката на фондацията арх. Дора Иванова мотото на тазгодишното издание на фестивала „Усети бъдещето“ присъства буквално във всеки елемент от програмата - мястото е футуристично, активностите са свързани с много нови технологии, а фестивалът символично поставя началото на проекта за консервацията на паметника „Бузлуджа", който "Проект Бузлуджа" осъществява с Община Казанлък и Областната администрация – Стара Загора. Тя подчерта, че това събитие съвсем не е самоцелно и отбеляза, че то събира обществена подкрепа, представя потенциала на „Бузлуджа" и доказва, че паметникът може целогодишно да бъде сцена за културни събития и изкуство.