На OPEN BUZLUDZHA от 15 до 17 август се очакват три магически музикални вечери
За пръв път 3D мапинг шоуто се среща със силата на електрическите китари
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За пръв път 3D мапинг шоуто се среща със силата на електрическите китари
"История за споделяне": пет години фестивал, десет години кауза
От турове и мозайки до хвърчила и куизове, Бузлуджа оживява от 15 до 17 август