Бузлуджа оживява: „Извънземни“, музика и 3D магия до изгрев
Днес гостите на фестивала ще имат възможност да се включат в 15 различни дневни активности
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Днес гостите на фестивала ще имат възможност да се включат в 15 различни дневни активности
Лидерът на БСП отрече да е обсъждан за вицепрезидент и остави избора на партньор в ръцете на кандидатката
За честванията на Хаджи Димитър и неговата чета на 18 юли
Кметът на Казанлък посочи, че Общината ще подкрепя работата при пълна прозрачност и в рамките на закона
Становището е изготвено по граждански сигнал
Двете страни обсъдиха възможности за сътрудничество в културата, образованието, туризма и бизнеса
В рамките на срещата участниците посетиха Монумент “Бузлуджа“ и имаха възможност да се запознаят неговото архитектурно величие
Паметникът от соца се преобразява за 10-годишнината на „Проект Бузлуджа“
Край на разкола, край на разприте, заедно сме, заяви зам.-председателят на БСП
От левицата днес провеждат традиционния си събор
Наградите от фотоконкурса ще бъдат връчени по време на официалното откриване на фестивала "OPEN BUZLUDZHA"
Финансиране, което Община Казанлък осигури по КИТИ 1
Богата културна програма, впечатляващо 3D мапинг шоу и добро настроение пред самия монумент с вход свободен по случай 10 години „Проект Бузлуджа”
На 16.02.2025 год. за втора поредна година на ски пистите край връх Бузлуджа ще се състои спортната инициатива "Купа 3 март“
Проектът е част от Концепция за интегрирани териториални инвестиции с водещ партньор Община Казанлък
Бузлуджа заслужава ново бъдеще
Право на глас имат 61 840 души, а за да бъде референдумът успешен, трябва до урните да отидат 40% от тях
В Казанлък се провежда референдум
На 17 ноември ще се проведе местен референдум
Местното допитване ще бъде на 17 ноември