Проверка на АДФИ не установи нарушения по проекта на Община Казанлък за Бузлуджа

До този момент по него няма отчетени разходи и извършени плащания, показва проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).



Становището е изготвено по граждански сигнал, като са анализирани финансовите отчети на Община Казанлък за 2024 г.



Проектът за консервация на Паметника е в установения срок за изпълнение. Той трябва да приключи до 10 октомври 2028 г.



Община Казанлък ще продължи да работи за реализацията му при пълна прозрачност и в рамките на закона.



Днес беше проведена среща с новия областен управител Калоян Дамянов, на която беше обсъден напредъкът и бъдещите действия по проекта. По думите му това е основен приоритет за новото ръководство на Областната администрация.



Призоваваме гражданите да не позволяват да бъдат жертва на внушения по темата и да се запознаят с фактите и доказателствата, изнесени от контролните институции!





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