Регионални

Проверка на АДФИ не установи нарушения по проекта на Община Казанлък за Бузлуджа

Становището е изготвено по граждански сигнал

Проверка на АДФИ не установи нарушения по проекта на Община Казанлък за Бузлуджа
08 юни 26 | 18:16
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Никол Симова

До този момент по него няма отчетени разходи и извършени плащания, показва проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

Становището е изготвено по граждански сигнал, като са анализирани финансовите отчети на Община Казанлък за 2024 г.

Проектът за консервация на Паметника е в установения срок за изпълнение. Той трябва да приключи до 10 октомври 2028 г.

Община Казанлък ще продължи да работи за реализацията му при пълна прозрачност и в рамките на закона.

Днес беше проведена среща с новия областен управител Калоян Дамянов, на която беше обсъден напредъкът и бъдещите действия по проекта. По думите му това е основен приоритет за новото ръководство на Областната администрация.

Призоваваме гражданите да не позволяват да бъдат жертва на внушения по темата и да се запознаят с фактите и доказателствата, изнесени от контролните институции!


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Автор Никол Симова
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