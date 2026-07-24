Община Казанлък подкрепя кампания по повод Световния ден за борба с хепатита

По повод Световния ден за борба с хепатита, който се отбелязва на 28 юли, Община Казанлък се включва като партньор в информационно-профилактична кампания, организирана съвместно с Регионалната здравна инспекция – Стара Загора.



На 29 юли 2026 г. (сряда) в гр. Казанлък гражданите ще имат възможност да се възползват от анонимно и безплатно консултиране и изследване с бързи тестове за ХИВ, вирусен хепатит В, вирусен хепатит С и сифилис. Изследванията и консултациите ще се извършват от специалистите на КАБКИС № 10 към РЗИ – Стара Загора.



Мобилният консултативен кабинет ще бъде разположен пред „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък“ ЕООД и ще работи в часовия диапазон от 9:30 до 12:00 часа.



Инициативата има за цел да повиши информираността на гражданите относно превенцията, ранното откриване и значението на навременната диагностика на социалнозначими заболявания. Ранното установяване на инфекциите дава възможност за своевременно лечение и ограничава риска от разпространението им.



Община Казанлък отправя покана към всички желаещи да се възползват от предоставената възможност за безплатно и анонимно изследване и да подкрепят усилията за опазване на общественото здраве.



