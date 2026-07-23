Община Казанлък благодари на фотографите, допринесли за фотоалбума „Казанлък в снимки“

Заместник-кметът на Община Казанлък Сребра Касева се срещна с фотографите, чиито впечатляващи кадри намират място в издадения от Община Казанлък луксозен фотоалбум „Казанлък в снимки“.



Срещата беше повод да бъде изразена благодарност към авторите за техния принос към изданието, както и да бъдат обсъдени впечатления, идеи и препоръки за бъдещи издания. Фотографите споделиха своите виждания за проекта и обмениха мнения за възможностите той да достигне до още по-широка аудитория.



Фотоалбумът е своеобразен визуален разказ за Казанлък-град с богата история, уникално културно-историческо наследство, красиви природни дадености и живи традиции. Чрез обектива на местните фотографи страниците му разкриват емблематични места, празници и моменти, които изграждат облика на Казанлък.



Изданието е разделено в четири тематични части. „Долината на розите“ пресъздава красотата на розовите градини, розобера и Празника на розата-символ на Казанлък и България. „Долината на тракийските царе“ представя богатото археологическо наследство на региона и световноизвестните тракийски паметници. Разделът „Култура, традиции и дух“ показва пъстротата на местните обичаи, фестивали и съвременния културен живот, а „Красотата на Казанлък през сезоните“ разкрива очарованието на града и неговите околности през всички времена на годината.



В края на срещата Сребра Касева благодари на талантливите казанлъшки фотографи, които със своите професионални кадри разказват историята на Казанлък без думи и показват пред света красотата, традициите и духа на Розовата долина.



