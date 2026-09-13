Община Казанлък благодари на фотографите, допринесли за фотоалбума „Казанлък в снимки“
Фотоалбумът е своеобразен визуален разказ за Казанлък-град с богата история
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Фотоалбумът е своеобразен визуален разказ за Казанлък-град с богата история
Червената армия не е освободителка, тя е окупатор
Ето какво гласи то
Настроенията срещу монументите на Альоша в двата града рязко избухнаха
Kакво сториха те
В района има засилено полицейско присъствие
Възложен е план за безопасност
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Светите братя озаряват Мъглижко
Москва вижда актове на вандализъм и оскверняване на историческата памет и истина
Остра позиция на топ социалиста
Кремъл нарече "чудовищна лъжа" изявлението на полски политик
Страната спира да издава и визи за руснаци
Воеводите призоваха всеки българин да си направи снимка и да я качи в своята Фейсбук страница
Видях неща, които са потресаващи, каза министърът на културата
Гневът в Канада се засилва след откриването на останките на деца в безименни гробове
Свободният износ на авторски произведения в чужбина вече е факт
Днес министърът на културата обяви, че ще предаде на прокуратурата нарушения при усвояването на средства
Руши паметници в хилядолетна история
Той реагира часове след като протестиращи се опитаха да свалят статуя на бившия президент Андрю Джаксън близо до Белия дом