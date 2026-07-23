„Кулинарен каталог на Розовата долина“, издаден от Община Казанлък съхранява местните кулинарни традиции

Днес заместник-кметът на Община Казанлък Сребра Касева се срещна с представители на народните читалища, които представиха автентични рецепти в наскоро издадения „Кулинарен каталог на Розовата долина“.



По време на срещата бяха обсъдени процесът по подбора на включените рецепти, както и идеи и препоръки за развитието на следващи издания. Представителите на читалищата споделиха своите впечатления от работата по проекта и подчертаха, че каталогът предизвиква интерес и извън страната. Затова те предложиха изданието да бъде преведено и на английски език, както и да достигне до по-широка аудитория.



„Кулинарен каталог на Розовата долина“ е издание на Община Казанлък, което събира традиционни рецепти от Казанлъшкия край, представени от народните читалища в общината. Каталогът е своеобразен разказ за местната кухня и кулинарните традиции, съхранени през поколенията.



В края на срещата Сребра Касева благодари от името на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова на всички, които са допринесли за създаването на изданието, подчертавайки значението на общите усилия за опазването и популяризирането на кулинарното наследство на Розовата долина.