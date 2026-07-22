Приключи изграждането на новата индустриална зона в Бургас

Втората фаза от изграждането на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ вече е на финал. Довеждащата и вътрешната инфраструктура в Промишлена зона „Юг - Запад“ са изцяло завършени, изградени са улично осветление, канализация, пречиствателна станция, високоскоростен интернет, газ и други комуникации.

Терените от Фаза 2 се намират в близост до бургаските корабостроителници и пътната връзка за ж.к. „Меден рудник“. Общата площ на терена възлиза на 600 дка. Към момента на място са привлечените общо 8 компании, като една от тях вече е започнала строителни дейности на производствените си бази, а останалите 7 са в етап на проектиране и подготовка на терените. Инвеститорите вече проявяват интерес и към останалите парцели - 9 на брой, чиято площ варира от 11 до 75 дка.

Докато Северната промишлена зона е насочена предимно към малки и средни предприятия, новата зона „Юг-запад“ предлага възможности за развитие и на по-големи екосъобразни производства.

„Изграждането на новата зона никак не беше лесен процес. Както при първата фаза, така и при втората терените в началото представляваха едни заблатени и неизползваеми пространства, които трябваше да бъдат засипани със земни маси и да бъдат укрепени, така че впоследствие да се превърнат в привлекателни за инвеститорите парцели с напълно изградена модерна инфраструктура“, посочи кметът Димитър Николов.

Дължината на новоизградената и реконструирана улична мрежа в промишлената зона е над 5,350 километра, като уличната конструкция и настилка са оразмерени за „много тежко“ движение, обособено е и необходимото крайулично паркиране. Изградени са над 3,6 км. велосипедни алеи, 4,7 км. дъждовна канализация, 3,8 км. канализация за отвеждане на битови отпадъчни води, 3,3 км водопроводна мрежа, канално-помпена станция и БКТП. Новата техническа инфраструктура включва също и улично осветление, тръбна мрежа за силнотокови и слаботокови мрежи и видео наблюдение.

В хода на строително-ремонтните дейности бе изцяло обновена и улица „Търговска“ - основен транспортен и инфраструктурен коридор, чрез който се осъществява връзката на цялата индустриална зона с един от основните градски булеварди - бул. „Захари Стоянов“.

Допълнително бе изградено и локало пътно платно, разположено успоредно на ул. „Тодор Александров“, което осигурява допълнителен удобен достъп до промишлената зона след кръговото кръстовище на изхода за Созопол.

Мащабният проект е реализиран от Община Бургас и „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Докладна записка, свързана с новата индустриална зона, ще бъде разгледана на предстоящото заседание на Общински съвет – Бургас.